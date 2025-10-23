Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 23 ottobre 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 23 ottobre 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Giovanni da Capestrano, sacerdote francescano, patrono dei cappellani militari. È in prigione che Giovanni sente la chiamata e diventa sacerdote dell’Ordine dei Frati Minori. Predicatore in Italia e in Europa, guiderà la battaglia di Belgrado contro la minaccia dei Turchi, tre mesi prima di morire, nell’ottobre 1456. Santo dal 1690, è patrono dei cappellani militari. (Leggi tutto).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDI’ 23 OTTOBRE 2024

Avvocato aggredito davanti al tribunale:rapinato del Rolex. Cassino, paura ieri mattina in piazza Labriola Secondo colpo in 5 giorni: si cerca una donna.

Visite ed esami in ritardo il record negativo per tac e risonanze. dati relativi alle 27.120 prestazioni “fuori soglia” che la Asl è chiamata a recuperare dopo lo stanziamento regionale. Alessandro Casinelli: «Soddisfatti dell’impegno assunto».

Capretta uccisa, Rizzi in tribunale: «Assurdo». È accusato di aver diffuso i dati del ragazzo autore del gesto, allora minorenne, e di manifestazioni non autorizzate.nL’animalista: «Lui è a casa, io devo difendermi».

Peculato, assolto Veronesi: «Un incubo durato 8 anni». L’ex primo cittadino era a giudizio per i sussidi dati alle famiglia povere. Stessa decisione per il responsabile dei servizi sociali, Paolo Nozori.

Stirpe congeda Vivarini, il Frosinone a Greco. Esonerato il tecnico abruzzese, tutti in ritiro a Castel di Sangro.



