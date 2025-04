Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 24 aprile 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 24 aprile 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Fedele da Sigmaringen, sacerdote, martire. Istitutore, avvocato, filosofo cristiano, frate e infine primo martire tra i cappuccini. Questa la vita di San Fedele da Sigmaringen che dalla Germania partì per evangelizzare la Svizzera calvinista trovandovi la morte nel 1622. È stato canonizzato da Benedetto XIV. (Leggi)

I TITOLI DI MERCOLEDI’ 24 APRILE 2024

Botte, l’agente arrestato nega. Roberto Mastronicola, coinvolto nell’inchiesta sulle torture al Beccaria, ha risposto al Gip: “Nessuna violenza verso i detenuti”. Il suo difensore ha consegnato una serie di documenti.

Ciclabile stazione-parco, mancano alcuni espropri. I lavori per la pista sono fermi da tre settimane, il sindaco Mastrangeli rassicura: “Si tratta di due micro particelle, problema risolto a breve”.

Banca Popolare del Frusinate tra le “top 4” per efficienza produttiva. La Banca Popolare del Frusinate al primo posto nel Lazio e al quarto in tutta Italia tra le 163 banche delle proprie dimensioni dislocate sul territorio nazionale. Valutata, in particolare, l’efficienza produttiva della propria struttura e la costante attenzione all’ottimizzazione dei costi.

Anche i familiari di Zaka nelle case sgomberate. Occupazioni abusive dei parenti del giovane omicida di via Aldo Moro. Operazione della Polizia negli alloggi spesso utilizzati come base di spaccio.

Rissa dopo l’omicidio di Thomas, 8 a processo. Rinviati a giudizio gli autori dell’episodio all’esterno di un locale. “Daspo urbano” per un ragazzo protagonista di un’aggressione.

Ladro si getta dal balcone per sfuggire alla cattura. Entra in casa e si trova faccia a faccia con un malvivente che stava rubando. Il vicino: “Sono scioccato, ero assieme a mia figlia, non ci siamo accorti di nulla”.

Frosinone, sfida-verità. Venerdì sera allo “Stirpe” gara cruciale per i giallazzurri contro la Salernitana ultima in classifica: vietato sbagliare. Mister Di Fra: “Per me è la partita più importante”. Gruppo quasi al completo: recuperati Marchizza e Bonifazi.

