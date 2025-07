Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 24 luglio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 24 luglio 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

San Charbel Makhluf, sacerdote. Noto come “il Padre Pio del Libano”, Charbel Makhluf è un monaco maronita; nel 1875 ottiene il permesso di vivere da eremita. Vicino a Dio nel silenzio e nella preghiera, dopo la morte gli vengono attribuiti molti prodigi, soprattutto guarigioni miracolose. (Leggi Tutto…).

ACCADDE OGGI

I TITOLI DI LUNEDì 24 LUGLIO 2024

Il mistero di Andrea Dini. L’avvocato precipitato dal sesto piano, la Procura indaga per istigazione al suicidioSpunta la pista del ricatto. Inchiesta anche sul furto a casa nel giorno del suo funerale.

Difende una barista, viene picchiato. La ragazza dietro il bancone importunata da due clienti,un operaio li invita a smetterla ma finisce in ospedale. I fatti in un bar a Veroli, nella zona di Castelmassimo. Un 27enne e un 32enne di Fiuggi a processo per lesioni.

«Al completo dopo il via». Stirpe al festival di Veroli: «L’organico sarà perfezionato con l’ultima fase del mercato». Si allontana l’arrivo di Gabbia. Il patron del Frosinone pensa già al futuro: «Un giornoo l’altro coinvolgeremo i tifosi anche nella gestione».

I GIORNALI DI GIOVEDì 24 LUGLIO 2025

