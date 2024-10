Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 24 ottobre 2024

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 24 ottobre 2024

Sant’Antonio Maria Claret, vescovo, fondatore della Congregazione dei Figli del Cuore Immacolato di Maria. Figura di spicco della Catalogna del 1800, Antonio più che diventare un missionario, vuole esserlo. Nel 1849 fonda la Congregazione dei Figli del Cuore Immacolato di Maria, detti Missionari Clarettiani, oggi presenti in 65 Paesi, e realizza il suo sogno partendo per Cuba come vescovo. Leggi

I TITOLI DI LUNEDI’ 24 OTTOBRE 2022

Indagato per una truffa telefonica, ma è sordomuto. Trentenne nei guai: ignoti hanno usato il suo nome per vendere smartphone sul web mai consegnati.

Incidente, morto Domenico Maura. Ancora lutto a Ceccano. L’uomo era noto per avere gestito un lago di pesca. È la terza vittima registrata in città in poche ore.

Dice addio all’ospedale e fonda una start-up. Federico Martini lascia il campus e punta tutto sull’applicazione NeedUp. Dal cellulare sarà possibile prenotare le prestazioni di specialisti a domicilio.

Dispersi nel vallone di Lacierno, due diciottenni ritrovati nella notte. Ad Arpino invece tre ciclisti sono rimasti feriti dopo una caduta lungo i tornanti.

L’uomo dell’ultimo tiro. Gli esordi a Pescara, poi la gavetta in serie C, chi è Borrelli, l’attaccante che ha regalato il primato in classifica al Frosinone. Ventidue anni e quasi due metri di altezza, in tanti lo paragonano a Ciofani: “Spero di fare quello che ha fatto lui con questa maglia”.

