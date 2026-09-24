Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 24 settembre 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 24 settembre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 24 settembre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

San Pacifico da San Severino, sacerdote francescano Carlo Antonio Divini nasce a San Severino Marche nel 1653. Presto orfano, entra tra i Frati Minori. Prende il nome di fra Pacifico e comincia un lungo e appassionato servizio di apostolato nella sua regione. Una salute via via più fragile lo porta alla morte nel 1721. È proclamato Santo nel 1836.

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 24 SETTEMBRE 2006

«Masso killer, scenda in campo la Rai». Il sottosegretario chiede uno speciale sul caso per dissuadere altri giovani. A Cassino dopo l’arresto dei due presunti colpevoli Melchiorre scrive al presidente della tv pubblica.

Ladri messi in fuga dal negoziante. Tre banditi sono stati arrestati dalla polizia, ma altri tre sono fuggiti con il bottino

Partita e Notte bianca, il traffico va in tilt. Giornata da incubo. I vigili urbani: «Ma gli automobilisti hanno dato prova di maturità». A Frosinone i due mega eventi hanno congestionato le strade cittadine per tutta la giornata. Impossibile trovare qualche parcheggio.

Frosinone, la beffa arriva nel finale. A tre minuti dal termine lo Spezia agguanta il pareggio 2-2 con Gorzegno. Il pari va accettato, ma non è giusto. Iaconi: «Due punti persi». Ischia: «Peccato, il mio gol è stato inutile».

LE PRIME PAGINE DI GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE 2026