Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 25 giugno 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 25 giugno 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 25 giugno 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN GUGLIELMO, ABATE, FONDATORE DEI MONACI DI MONTEVERGINE. Pellegrino, eremita, abate, di nuovo pellegrino. È dinamica e varia la storia di Guglielmo da Vercelli. Il Santo, nato nel 1085, diviene popolare in Irpinia dove si stabilisce dopo lunghi viaggi, fondando l’Abbazia di Montevergine e l’annessa Congregazione di monaci. Si spegne nel 1142. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 1996

Denaro sporco, otto indagati. Si sospetta che ad Amaseno siano stati riciclati quasi 10 miliardi dopo le indagini della direzione investigativa antimafia nuovi accertamenti dei carabinieri sulla ex Cassa Rurale.

Pace armata nel Polo dopo il mea culpa della Sindaco Fanelli. Domenica lo scontro chiarificatore. Accusa di scarsa collegialità e scarso rispetto per i consiglieri comunali.

A 39 anni si fa suora di clausura: “Pregando aiuterò più persone“. Erano trent’anni che nessuna ragazza si ritirava nel convento di Anagni.

“Basta, costruite quel raccordo“. Frosinone – Ferentino, duro intervento dell’assessore regionale Meta. Lavori bloccati malgrado miliardi siano disponibili per la mancata variante al piano regolatore di Alatri. Replica il sindaco. Cittadini avverte: “Dopo l’estate piano pronto, ma servono garanzie“.

I testimoni di Geova pronti a vendere l’area per il maxi canile. Ceprano. Si tratta per la ex Ramazzotti.

Ospedale, dipendenti in rivolta. Contro la chiusura per lavori interviene anche il sindaco che scrive alla Usl. Lo avevano promesso e sono stati di parola. Da ieri mattina i dipendenti dell’ospedale di Ceccano pur garantendo ogni prestazione, hanno iniziato a picchettare l’ingresso dell’edificio.



LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI GIOVEDì 25 GIUGNO 2026

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