Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 25 settembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 25 settembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 25 settembre 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Firmino, vescovo di Amiens e martire. Originario di Pamplona in Spagna, Firmino nasce in una famiglia pagana ma cresce con un prete che lo educa al cristianesimo. Evangelizzatore della Francia, diventa vescovo di Amiens per essere poi arrestato durante le persecuzioni. Rifiutatosi di abiurare, viene martirizzato tra il 290 e il 303. (Leggi tutto).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI LUNEDI’ 25 SETTEMBRE 1995

Sciopero avvocati e scontro. Intanto il presidente del Tribunale lancia la sfida ai legali: riprendere le udienze civili ed emettere sentenze. A Cassino dopo 242 giorni di astensione la categoria si spacca. Pochi giudici e 9000 cause ferme per questo il presidente dell’ordine in vita ancora alla lotta.

“Ho mal di pancia“. I medici e gli estraggono orologi e viti. Quando il chirurgo lo ha operato dallo stomaco è saltato fuori un campionario da fare invidia a un negozio di ferramenta: due chiavistelli, altrettante grosse viti filettate, un manico di cucchiaio, un dado con alette e ciliegina finale, due orologi al quarzo perfettamente funzionanti con tanto di pila. È accaduto Ceccano.

Motoscafo affonda. Salvati i due occupanti. Aveva urtato un tronco. Un aliscafo attentato di rimorchiare il Rainbow ma la cima si è spezzata.

Ramazzata domenicale. Successo di puliamo il mondo. Numerose adesioni all’iniziativa di Legambiente: l’unico grosso ostacolo è stato il maltempo.

Venti mila cittadini senza tutela e servizi. A Latina nei quartieri Q4 o Q5.

