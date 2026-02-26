[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 26 febbraio 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio
Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 26 febbraio 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio
IL SANTO DEL GIORNO
Sant’Alessandro di Alessandria. Patriarca di Alessandria tra il 313 e 328. Si trovò ad affrontare il sacerdote Ario e le eresie che stava diffondendo: di fronte al suo diniego di rinnegare quanto sosteneva, nel 325 propose all’imperatore Costantino la convocazione del Concilio di Nicea per chiarire la questione. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI LUNEDI’ 26 FEBBRAIO 1996
Turisti tedeschi, per il Lazio sud modello riminese. Piano al vaglio dell’Unione Europea. Il progetto ruota attorno al rilancio dell’aeroporto di Aquino ed al potenziamento di tutti i servizi.
Alatri scopre la sua gemella. Una città siriana 3500 anni fa aveva lo stesso nome del centro ciociaro. Per lo storico Don Giuseppe Capone è la conferma di una migrazione avvenuta dall’Asia al Basso Lazio. Il mistero delle mura ciclopiche.
Messa di guarigione: 2000 persone in piazza a Latina. Padre Riccardo però non c’era.