Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 26 giugno 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Santi Giovanni e Paolo, martiri. Vissuti nel V secolo, fratelli di sangue e di fede, Giovanni e Paolo vengono martirizzati probabilmente nel 362, sotto l’imperatore Giuliano detto l’Apostata. I due sarebbero stati uccisi di nascosto e sepolti nella loro casa a Roma, che sorge sotto la basilica detta oggi Celimontana.

I TITOLI DI LUNEDI’ 26 GIUGNO 1995

Stuprate in attesa di giustizia. Da cinquant’anni 2000 ciociare aspettano l’indennizzo per i soprusi subiti dalle truppe marocchine. Si discute alla camera la legge per risarcire le donne violentate. la proposta è stata presentata dall’onorevole Oreste Tofani. In autunno la Corte dei Conti si pronuncerà sul caso denunciato mesi fa da Caterina.

“Se ci portate via l’ambulanza faremo le barricate“. A Minturno proteste del comitato pro ospedale. Trasferito un medico del pronto soccorso, riaffiora il timore della chiusura del presidio. Manifestazione davanti alla sede della Regione.

I cavatori di marmo in guerra per una strada a Coreno Ausonio. “Modificate il progetto“. Il tracciato danneggia gli imprenditori che hanno minacciato di incatenarsi davanti alla Regione. Domani decide il Consiglio di Stato.

Giudea, è ora di salvarlo. A Fondi il quartiere ebraico degradato: Legambiente incalza la regione: l’associazione propone all’ente l’acquisto degli edifici storici più significativi. Atteso il programma di recupero commissionato dal Comune.

Giannichedda, tesoro del Sora. Ultimatum ai partenopei: prendere o lasciare. Il club conta sui 650 milioni della vendita del suo gioiello. Se il Napoli non lo prenderà, ci sono Inter, Genoa e Udinese a fargli la corte.

