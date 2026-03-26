Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 26 marzo 2026

La proposta di legge sul Consorzio industriale del Lazio non è solo una riforma tecnica, ma un passaggio politico che mette a confronto due visioni. Da una parte Pd e Italia Viva puntano a ridefinire governance e rappresentanza; dall’altra la linea della Giunta Rocca, con Roberta Angelilli e Raffaele Trequattrini, spinge per un ente snello e operativo. Paradossalmente, gli obiettivi coincidono in larga parte, ma diverge il modello di gestione. Sullo sfondo, una partita che riguarda non solo le regole, ma il controllo dello sviluppo economico regionale.

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