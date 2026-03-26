[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 26 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio
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Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 26 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio
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IL SANTO DEL GIORNO
San Castulo, martire, sulla via Labicana. Funzionario presso l’imperatore Diocleziano, nasconde i cristiani durante le persecuzioni. Tradito da un apostata, viene arrestato e torturato, restando fedele a Cristo fino alla fine. Secondo la tradizione viene sepolto vivo in una cava di pozzolana sulla via Labicana. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDI’ 26 MARZO 1996
Scontro sul ponte romano. Il Comune costretto dalla soprintendenza a togliere l’asfalto appena messo. Bloccato il cantiere su viale Roma per una disputa su come colorare le passerelle metalliche. Da rifare alcune opere. Cento milioni sono costati i lavori che dovranno ora essere rifatti con un’ulteriore spesa di 50 milioni.
A giudizio dal gip per falso e abuso. Nei guai ex giunta e segretario della Provincia. Per aumenti a 4 impiegati.
Tre marescialli dal giudice. Affari in aeroporto: i responsabili della mensa accusati di peculato. Oggi davanti al giudice del tribunale militare a Roma.
Colfelice al via tra le polemiche. Parte l’impianto dei rifiuti ma il sindaco di San Giovanni incarico non si arrende. Antonio Salvati annuncia manifestazioni di protesta e chiede la testa del commissario regionale Suriano. Questa mattina a 15 anni dall’appalto comincia il rodaggio dello stabilimento per il riciclaggio. Problemi irrisolti per la gestione.
Assunzioni sospette. Funzionari e politici segnalati in procura. Indagini alla 16ª comunità montana.
Cimitero, l’appalto si blocca. Ad Alatri il Comune ha ritenuto troppo bassa l’offerta della ditta vincitrice.
Paga tagliata, operaia alla fame. E’ una dei 50 dipendenti in sciopero dell’impresa di pulizia Agm.