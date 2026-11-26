Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 26 novembre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 26 novembre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN SILVESTRO, ABATE, FONDATORE DEI SILVESTRINI. Tra i fondatori del monachesimo riformato, Silvestro, dopo tre anni vissuti da eremita sulle montagne marchigiane, si circonda di una comunità cui dà la Regola di San Benedetto. I nuovi monaci benedettini saranno detti “silvestrini”. Muore nel 1267. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDì 26 NOVEMBRE 1996

Diritto Sellari, solo indizi per Colò. Domani è il giorno della verità: il giudice deciderà se rinviarlo a giudizio. Secondo gli inquirenti il 21 ottobre del 1993 fu uccisO all’aeroporto per un fazzoletto di terra conteso. L’accusato si è sempre professato in innocente né sono state mai trovate prove concrete contro di lui.

Impianti di riscaldamento, sui controlli Comune ancora incerto. Dubbi su quando e quanto pagare. Su 11.000 utenti fino ad oggi più di 3400 hanno presentato l’autocertificazione.

Rifondazione Comunista, Gianpiero Di Fiore e il nuovo Segretario. Eletto dal Congresso. È un giovane di 34 anni nativo di Ferentino ma da tempo residente a Vico nel Lazio. A

Scalia e Martini senza parenti. I candidati dell’Ulivo e del Polo al ballottaggio rifiutano le alleanze. Ferentino. Francesco Gargani non orienta i suoi elettori ma lui dice:“Io non voterò il centro”. Il Cdu fa pace con gli alleati e torna all’ovile dopo aver appoggiato la lista Gargani nel turno elettorale della scorsa settimana.

Sora, il neo sindaco va per giurare, ma il prefetto lo rimanda a casa. Giallo per il mancato giuramento del sindaco Enzo Di Stefano convocato in prefettura per prestare il giuramento di rito.

Nuovo inceneritore a San vittore del Lazio: è l’ora dei sospetti. Brucerà gli scarti prodotti a Colfelice.

Stuprata a sette anni, amici e parenti a giudizio. Dopo le prime condanne, altri 11 imputati risponderanno delle violenze.

Ponte crollato, pendolari allo sbando. Isolata la stazione ferroviaria di Castro dei Volsci, enormi disagi per operai e studenti. Nelle prossime ore vertice in prefettura con tecnici e amministratori per trovare una soluzione.

La villa di Traiano sta andando in rovina, appello al governo. Arcinazzo Romano. Il sindaco scrive a Veltroni.





LE PRIME PAGINE DI GIOVEDì 26 NOVEMBRE 2026

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