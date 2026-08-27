Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 27 agosto 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 27 agosto 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 27 agosto 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

Santa Monica, madre di Sant’Agostino, vescovo. Santa Monica, madre di Sant’Agostino, donna dalla fede salda, ha profondamente vissuto i valori del cristianesimo nella quotidianità. La preghiera è stata la sua forza lungo tutto l’arco della sua vita. La sua memoria ricorre il 27 agosto. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDI’ 27 AGOSTO 1996

Usura, arrestati padre e figlia. Sorpresi dalla Squadra Mobile dopo aver incassato la rata di un prestito. A Piedimonte San Germano le vittime degli strozzini erano due commercianti di abbigliamento di Castrocielo. Erano controllati da mesi. A loro si è giunti continuando l’inchiesta in cui sono già indagate 12 persone.

Il monsignore indiano perde un occhio ma perdona il feritore. Tiro a segno durante la meditazione. La polizia però denuncia d’ufficio il giovane novizio che ha sparato a Cervaro.

Litiga con la moglie, la suocera lo pugnala. Veroli, rissa in famiglia. Il giovane era stato lasciato dalla donna perché si drogava e voleva convincerla a tornare da lui.

Il figlio si sposa, la mamma muore. Ceccano commossa dal dramma di Maria Giovannone. Malata di tumore, ha cessato di vivere poco dopo il sì.

Sesso contro natura, a giudizio. Pretendeva che la convivente si accoppiasse con il suo cane lupo. A Sora la Cassazione riapre il caso dopo l’assoluzione disposta in Appello. Ora lui dovrà rispondere di maltrattamenti. L’uomo, funzionario di banca, chiedeva alla compagna (una vedova di cinquant’anni) anche altre prestazioni particolari.

Cento case pronte ma mai consegnate, famiglie in rivolta a Sora. Accusa l’Istituto Case Popolari per i ritardi. Il presidente Loreto Corridore: servono rifiniture che presto faremo eseguire.

Il ciociaro evade ma non si pente. Il concordato fiscale non decolla nel frusinate: solo 200 le richieste. Le categorie più desiderose di mettersi in regola sono state quelle dei dentisti e degli avvocati. Pochi i commercianti.

Mansioni non riconosciute: dipendenti in agitazione. Ad Alatri Comune verso la paralisi.

Ex Winchester, oggi l’incontro per salvare 65 posti di lavoro. “Dopo le ferie torneremo a discutere. Sia chiaro che nessuno accetterà i 65 licenziamenti“.

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