Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 27 giugno 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 27 giugno 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Cirillo d’Alessandria, vescovo e Dottore della Chiesa. Testimone di Gesù Cristo, “Verbo di Dio incarnato”: questo è San Cirillo di Alessandria nelle parole di Benedetto XVI in un’udienza generale nel 2007. Venerato come Santo sia in Oriente sia in Occidente, dal 1882 Cirillo è Dottore della Chiesa. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 26 GIUGNO 2022

Sindaco, Mastrangeli parte in testa. Il candidato del centro destra in vantaggio sin dalle prime schede scrutinate, si attesta intorno al 54% contro il 46% di Domenico Marzi. Tensione in un seggio, rappresentante di lista in ospedale. Indaga la Digos.

Pandemia. La situazione. Il Covid corre ancora: altri 388 contagiati.

Frosinone / Ex discarica, rebus su chi pagherà. La procedura in danno per via Le Lame: serve individuare il responsabile della contaminazione per avere i fondi ministeriali. La gestione dal 2005, quando il sito era già dismesso, è passata alla Saf: i Comuni soci, oltre al danno, rischiano la beffa.

Frosinone / Degrado al parco, si drogano tra i giochi. Trovate bottiglie per fumare crack vicino a scivoli e altalene, l’indignazione dei frequentatori dell’area dell’ex campo Boario. Un cittadino ha diffuso un video-denuncia sui social, ma poi è stato rimosso ed arrivata anche la polizia: chiesti interventi.

Il magnifico Lorenzo. Il giovane Germani, di Roccasecca, vince il titolo italiano under 23 dopo due infortuni seri e punta al professionismo. Il talento si era già messo in mostra tra allievi e juniores. Ora un’altra affermazione importante. «Adesso un po’ di riposo».

