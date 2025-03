Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 27 marzo 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 27 marzo 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Ruperto, vescovo di Salisburgo. Di famiglia nobile, originario dell’Irlanda, si reca in Baviera verso il 700 come monaco itinerante. Fonda un monastero vicino l’antica città romana di Juvavum, nucleo della nuova Salisburgo, “città del sale”, di cui è primo vescovo. Muore il 27 marzo del 718, nel giorno di Pasqua. (Leggi)

I TITOLI DI LUNEDI’ 27 MARZO

«Serena non era in caserma». Annarita Torriero anche al processo d’appello smentisce la vicina di casa Sonia Da Fonseca. Sul brigadiere Santino Tuzi: «Era strano quando passavamo a Fonte Cupa, cambiava umore».

Restauro dei Piloni, sprint finale per i lavori. Via libera della Soprintendenza per la fase conclusiva dell’intervento. Dopo Pasqua altro sopralluogo e modifiche alla viabilità in centro.

Vede i carabinieri e fugge arrestato con la cocaina. In carcere un ragazzo di 25 anni, sull’auto aveva 100 grammi di stupefacente. Il giovane è di origine albanese, ormai il mercato della droga è in mano a loro.

Stellantis, salta l’accordo sulle uscite “incentivate”. L’azienda comunica l’esubero di 870 operai e il piano per i licenziamenti volontari: sono 560 posizioni, il no dei sindacati. La Fiom: «Non ci sono le condizioni per la firma».

Caos e lunghe attese per i lavori in galleria. Sulla Sora-Cassino disagi a non finire e manovre azzardate all’altezza di Vicalvi. L’Anas sta sostituendo i lampioni e si viaggia a senso unico alternato.

Leoni in cerca del primo blitz. Sabato la trasferta nella tana del Genoa, il Frosinone chiamato a centrare un risultato positivo in chiave salvezza. Oggi torneranno dagli impegni con le rispettive nazionali. Kvernadze, a segno con la Georgia, e il fantasista Soulé

