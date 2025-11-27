Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 27 novembre 2025

[APRIPISTA] Il piccolo centro si conferma punto di riferimento degli sport invernali nel Lazio. Tanto che il Comitato della Federazione si è affidato a 3 allenatori del paese ernico come Marco Verdecchia, Giovanni Mizzoni e Cristian Restante che guideranno la rappresentativa in una stagione molto intensa e si spera ricca di soddisfazioni. Intanto Andrea Piccone dell’MM Crew si è piazzato terzo nel gigante di Solda