Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 27 novembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 27 novembre 2025.
IL SANTO DEL GIORNO
San Virgilio, vescovo di Salisburgo. Monaco nella natìa Irlanda, Virgilio svolse gran parte della sua attività a Salisburgo come vescovo, chiamatovi da Pipino il Breve con il compito di evangelizzare e pacificare il Ducato di Baviera da poco conquistato. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI I TITOLI DI MERCOLEDì 27 NOVEMBRE 2024
Tajani: «La Tav è una priorità»Il vertice. Il ministro degli esteri ha chiuso il G7 a Ferentino, insieme ai sindaci del territorio. La posizione sulla stazione chiesta da più parti, il progetto sul “Turismo delle radici”.
Teresa: «Il mio riscattodopo 25 anni di violenze». La donna fuggita dal marito violento: «Tutto iniziò quando mi disse che non dovevo studiare, poi la gelosia e le botte. Dormivo con il mattarello, ma non l’ho mai usato».
Serena uccisa, l’accusa: «La sentenza va riscritta». Ricorso in Cassazione contro l’assoluzione dei Mottola per l’omicidio di Arce. Chiesto l’annullamento e rinvio ad altra sezione della corte d’assise d’appello di Roma.
Movida e tavolini selvaggi, scatta la tolleranza zero. Vertice in municipio con i titolari dei locali del centro e le associazioni di categoria. L’assessore Ranaldi: «La musica alta oltre la mezzanotte non sarà più consentita».
Area a fuoco, un albero per la rinascita del bosco. Vicalvi un evento per sensibilizzare sulla tutela del patrimonio verde. Targa e passeggiata guidata sui luoghi maggiormente colpiti dalle fiamme.
Marchizza e Gelli verso il rientro. Sospiro di sollievo in casa Frosinone dopo che i centrocampisti erano usciti anzitempo nell’ultima sfida. La carica del capitano.
LE PRIME PAGINE DI GIOVEDì 27 NOVEMBRE 2025
