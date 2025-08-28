Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 28 agosto 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 28 agosto 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Agostino, vescovo d’Ippona e dottore della Chiesa. Inquieto ricercatore della Verità, la vicenda del suo cammino di conversione lo rende sempre attuale. Autore di numerosi scritti, Sant’Agostino è tra i Padri della Chiesa che hanno meglio spiegato principi e dogmi del Cristianesimo. Vescovo di Ippona, muore il 28 agosto del 430. (Leggi qui)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDì 28 AGOSTO 2024

Lorenzo, la verità dai cellulari. Il 21enne morto nello schianto. Il magistrato ha disposto il sequestro e l’analisi dei telefonini. È indagato per omicidio stradale l’uomo che guidava la Panda. Domani la perizia sulle auto.

Condannata per rapina, le tolgono la neonata. Il tribunale di sorveglianza aveva differito la pena, quello per i minori ha deciso di sospendere la potestà genitoriale per le sue condizioni e i troppi rischi per la figlia.

Ex caserma da ricostruire, no alla proposta dell’Arma. Ceccano, i carabinieri pronti a fare i lavori a proprie spese ma il Comune ha rifiutato per non dover restituire alla Regione Lazio circa 300 mila euro.

Tempesta di fulmini: incendi e strade chiuse. L’ondata di maltempo ha causato disagi: a Cassino scarica elettrica lungo al Casilina. A Veroli il vento ha abbattuto l’antenna danneggiata il 25 agosto da “Flexman”.

Frosinone, mal di recupero. I giallazzuri si fanno rimontare dal Modena al 93’. Sciupata l’occasione della prima vittoria in campionato. Dopo un primo tempo opaco, i “Leoni” fanno la partita e sprecano le palle gol del raddoppio, poi Defrel gela tutti.

