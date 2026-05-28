Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 28 maggio 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 28 maggio 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 28 maggio 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

San Germano, vescovo di Parigi. Nato ad Atun alla fine del V secolo, Germano prende i voti e gli viene affidato il monastero di San Sifroniano, che risolleva dal declino. Consigliere del re a Parigi, diventa vescovo della città: il suo monastero è modello in tutta la Francia e alla sua morte gli viene dedicato. (Leggi Tutto).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDI 28 MAGGIO 1996

Rapinatori bloccati dopo il colpo. Carabinieri arrestano due campani che tentavano la fuga con i soldi. Fallisce nel capoluogo l’ottavo assalto alla Banca Popolare del Cassinate. I banditi presi al casello della A1., la Polizia Stradale ha aiutato i colleghi dell’Arma a trasferire la coppia in caserma con i 18 milioni del bottino.

Scontro sulle strade del centro storico tra De Luca e Scaccia. Non previsti lavori di bitumazione.

Amicizie sospette, Savia nel mirino. In un dossier al Csm anche il nome del capo della Procura di Cassino. Il caso Squillante.

Auto contro moto, muore a vent’anni. Il fratello della fidanzata, che guidava, ricoverato in condizioni gravissime. Vittima Ernesto Rotondo di Veroli, studente al 4º anno del Geometri.

Una Coop di studenti e professori. All’Itc di Ceccano parte la prima iniziativa del genere in Italia. La cooperativa potrà comprare libri e materiali didattici direttamente dai grossisti ottenendo forti sconti. Fabrateria gestirà anche le gite scolastiche, la biblioteca, organizzerà convegni e manifestazioni culturali. Presidente, un allievo della 5ª.

Quanti regali al vice questore? La polizia fa il conto. Fiuggi. L’inchiesta sul commissariato.

Supertreno, più indennizzi. Oltre che degli espropri si terrà conto anche del danno ambientale. L’accordo tra regione e TAV scavalca Iricav, contraria all’intesa. Meta: “Più garanzie per i cittadini”.

LE PRIME PAGINE DI GIOVEDì 28 MAGGIO 2026

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