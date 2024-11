Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 28 novembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 28 novembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Giacomo della Marca, sacerdote francescano. È un predicatore di fuoco, ma la severità è ammorbidita dalla clemenza. Giacomo, marchigiano, diventa francescano nel 1415 ed è inviato nell’Europa dell’Est. Sa ammaliare con gesti e parole e si scaglia soprattutto contro l’usura: per combatterla inventa i Monti di Pietà. (Leggi).

I TITOLI DI MARTEDI’ 28 NOVEMBRE 2023

Infrastrutture, interventi per 1,2 miliardi. L’intesa con palazzo Chigi. Maxi patto con il governo: fondi per il Lazio. “Pronti alle nuove sfide”.

Aggressioni, è emergenza. Medici e personale sanitario nel mirino, 3 casi in poche ore a Ceccano Cassino e Sora. Marito di una paziente mette sottosopra lo studio perché la dottoressa non fa un certificato.

Un monumento per ricordare il colonnello Franceschetti. il pilota eroe morì evitando che il suo velivolo precipitasse su un centro abitato. Era di Paliano.

Carte distrutte, blitz della Finanza. Perquisita la casa di un imprenditore di Frosinone accusato di aver fatto sparire documenti contabili. Gli accertamenti partiti perché il curatore fallimentare si era rifiutato di ritirare i faldoni dalla società.

Yrelis, si al processo per Di Carlo. Giudizio immediato per il ventiseienne di Cassino accusato di avere assassinato con 4 coltellate la Dominicana. Scontro tra accusa e difesa nell’incidente probatorio sulla perizia psichiatrica e la capacità di difendersi in aula.

Parapiglia a fine partita, pure i genitori nella ressa. Caos nel match allievi tra Broccostella e Guarcino: volano parolacce e spintoni. li società ridimensionano: “Clima teso, ma nulla di particolare è accaduto”.

Frosinone, in casa marcia super. 5 vittorie ed un pareggio per un totale di 16 punti conquistati allo Stirpe. Stesso trend della capolista inter. Bottino avaro invece nelle gare disputate in trasferta al pari di Cagliari e Salernitana. Da valutare le condizioni di Marchizza.

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 28 novembre 2024.