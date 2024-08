Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 29 agosto 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 29 agosto 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Sabina è una martire cristiana vissuta nel II secolo, morta per la propria fede attorno all’anno 120. Le sue reliquie si trovano nella Basilica di Santa Sabina all’Aventino. La Chiesa la ricorda il 29 agosto. (Leggi qui).

I TITOLI DI LUNEDI 29 AGOSTO 2022

Asl e polizze, campo minato. Caso Ruberti, l’ombra delle lotte interne al Partito Democratico anche sul trasferimento della manager Pier Paola D’Alessandro. L’ex direttore generale sarebbe finita a Roma su indicazione dell’ex Capo di Gabinetto e dei Dem in rotta con Frosinone.

In preda ai fumi dell’alcol, notte di paura ad Alatri. Prima il caos in un locale, poi in altri due. Titolari e clienti in ostaggio fino all’arrivo dei soccorsi e dei carabinieri.

Benevento il primo k.o. Al Frosinone non basta Garritano per riequilibrare le sorti dell’incontro. Poco dopo i padroni di casa segnano ancora. I canarini pagano cari gli errori ma non escono affatto ridimensionati: bel gioco e tante occasioni da rete. La difesa tentenna, un super Garritano non basta.

