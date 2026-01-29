Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 29 gennaio 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 29 gennaio 2026

San Sulpizio Severo. Sulpizio Severo si festeggia il 29 gennaio. Nacque in Aquitania, intorno all’anno 350, da una famiglia illustre. Come tanti suoi contemporanei, Sulpizio Severo fece il suo debutto come avvocato: in quel tempo era la strada più veloce per ottenere onorificenze. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 29 GENNAIO 2006
«Sì al nuovo stadio, ma no al project». A Frosinone, dopo il finanziamento pubblico per ultimare il Casaleno, torna in ballo il destino del Matusa. FI plaude la Regione ma attacca il sindaco: «Il mega piano edilizio va bloccato».
Parco delle Fontanelle, via ai lavori in estate A Frosinone lungo via Ciamarra e via Mola Vecchia sorgerà un’area di verde attrezzato con una pista ciclabile e un teatro all’aperto. Consegnato il progetto. L’assessore Giaccari: «Un secondo polmone di verde per la città».
Il mago sbaglia, Carmine è in Liguria. Un veggente aveva chiamato la famiglia: «Si trova a Salerno. Anzi a Gragnano». Ieri la famiglia l’ha raggiunto. Ritrovato a La Spezia il giovane sordomuto scomparso da Paliano il 19 gennaio.
Contro il Foggia un Frosinone rivoluzionato. E in serie D il Cassino strapazza il Campobasso per 3 a 0. Reti di Rallo, Gatti e Sparacio.