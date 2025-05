Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 29 maggio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 29 maggio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Ursula Ledóchowska, fondatrice delle Orsoline del s. Cuore di Gesù agonizzante. Austriaca di origini, Ursula è sorella della Beata Maria Teresa. Diventata orsolina a Cracovia, viaggia tra Russia, Svezia e Finlandia come educatrice delle giovani, finché nel 1920 fonda la sua congregazione, dedita alla cura di poveri, anziani e malati. La canonizza Giovanni Paolo II nel 2003. (Leggi).

I TITOLI DI LUNEDÌ 29 MAGGIO 2024

Infermiera aggredita, si chiude in una stanza. Ennesimo episodio di violenza, stavolta nei locali dell’Ambufest al distretto “B”. Un uomo è entrato in maniera furtiva ed ha preteso di essere visitato subito.

Furgone centrato da un fulmine. Paura ad Anagni nel corso del temporale: il mezzo, in sosta, è andato distrutto dalle fiamme. A bordo non c’era nessuno. Disagi in altre zone della provincia per la pioggia e il vento. A Ceccano l’allarme per una tromba d’aria, poi rientrato.

Furto al bar Maracaibo, ripulite le slot machine. Una banda di malviventi utilizzando un piede di porco è entrata nel locale. Le cassette vuote sono state trovate ieri mattina alla periferia di Ceccano.

Chiesetta non concessa per le esequie, è polemica. Un anziano aveva espresso le sue ultime volontà poco prima di morire. In una lettera lo sfogo dei familiari dopo il diniego arrivato dal parroco.

Rebus Ds e tecnico. Frosinone, dopo la cocente delusione per la retrocessione si guarda al futuro: attesa per il progetto della società.

