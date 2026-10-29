Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 29 ottobre 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 29 ottobre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 29 ottobre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

BEATA CHIARA BADANO. Chiara nasce a Savona il 29 ottobre 1971. A nove anni inizia conosce i Gen, gruppo giovanile del Movimento dei Focolari fondato da Chiara Lubich. Colpita da un male incurabile, affronta con fortezza la malattia sostenuta anche dal nome che le dà la fondatrice dei Movimento: “Luce”. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 29 OTTOBRE 2006

Banditi fanno esplodere il bancomat. Colpo da 100 mila euro in pochi minuti. «Hanno usato l’acetilene». I residenti di via Garigliano svegliati all’alba da una fortissima esplosione, era un furto.

Pm 10, stop alle non catalitiche. Fino a martedì per 7 ore al giorno vietato entrare nell’area urbana. E intanto è guerra di numeri tra Comune e Legambiente sull’ultima classifica.

Saturno film festival, 5 film in concorso. Da Vivaldi a Nagy, da Solidarnosc alla Sicilia del 1844: la storia tra fiction e documentari.

Del Piero infrange il sogno. Il 200 ̊ gol della carriera segnato a 16’ dalla fine. Il Frosinone non sfigura in casa della Juve e sfiora anche il pareggio.

LE PRIME PAGINE DI GIOVEDì 29 OTTOBRE 2026

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