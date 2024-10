Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 3 ottobre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 3 ottobre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Candida, martire sulla via Portuense. Questa Santa vergine Candida, martire dei primi secoli cristiani, è probabilmente sepolta a Roma, nel cimitero di Ponziano che sorge lungo la via Portuense. Secondo alcuni sarebbe stata lei a seppellire il martire Pimenio e per questo sarebbe stata condannata a sua volta al martirio. (Leggi qui).

I TITOLI DI LUNEDI’ 3 OTTOBRE 2022

Ruberti, la mano del ricatto. Verso l’archiviazione la lite tra esponenti del Partito Democratico durante la campagna elettorale per le amministrative, ma gli investigatori puntano sul ruolo di chi ha diffuso il video.

Puliamo il mondo fa rima con inclusione. Con Legambiente anche alcuni detenuti ed i disabili della Casa dell’Amicizia. Raccolti oltre 30 sacchi di spazzatura. Ceccarelli: “Soddisfatti di com’è andata”.

Willy, così hanno evitato l’ergastolo. Belleggia i Pincaelli condannati, rispettivamente a 23 e 21 anni, hanno ottenuto li attenuanti generiche. Entrambi non avevano altre pendenze con la giustizia e da parte di uno dei due c’è stata una parziale ammissione.

Tanti tiri, ma pochi gol. Dopo la terza sconfitta esterna i mali del Frosinone che crea tante occasioni, ma non riesce a realizzarle. La squadra si è espressa bene anche a Parma, Classifica sempre corta con almeno tre punti mancanti all’appello.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 3 ottobre 2024.

Screenshot