Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 3 settembre 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 3 settembre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 3 settembre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN GREGORIO MAGNO, PAPA E DOTTORE DELLA CHIESA. San Gregorio Magno, ricordato il 3 settembre, con i santi Ambrogio, Girolamo e Agostino, è uno dei quattro grandi dottori della Chiesa d’Occidente. Avrebbe voluto vivere da monaco, ma, eletto papa, avvia una profonda riforma nella Chiesa e lascia numerosi scritti. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDì 3 SETTEMBRE 1996

I soldi ci sono ma nessuno li vede. Su 686 miliardi stanziati per le zone industriali in crisi solo due utilizzati. La provincia di Frosinone prima in Italia, esclusi i capoluoghi regionali, per agevolazioni alle imprese. Lentezze burocratiche e ritardi degli Enti Locali frenano la concessione dei fondi da parte del comitato interministeriale.

Il sindaco Fanelli nella ragnatela tesa da sette gruppi. Maggioranza sempre più frammentata.

Rapinano 20 milioni ne lasciano 200. Piedimonte San Germano. Terzo colpo alla Banca della Ciociaria. Minacciati impiegati e clienti.

“Il calabrese” al centro di affari milionari. Sora. Summit di investigatori alla procura di Chieti sull’omicidio Doldo.

Arrestato l’armiere della banda. Scoperto l’arsenale di una delle due gang che dettano legge a Ferentino. Blitz dei carabinieri nelle campagne di Tofe: sequestrati un mitra, due fucili, una pistola, coltelli e munizioni.

Funivia da 60 miliardi per collegare la villa comunale di Cassino con l’abbazia. Per Forza Italia sarebbe uno scempio poco gradito tra l’altro allo stesso abate.

LE PRIME PAGINE DI GIOVEDì 3 SETTEMBRE 2026

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