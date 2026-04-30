Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 30 aprile 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 30 aprile 2026.

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 30 aprile 2026.

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IL SANTO DEL GIORNO

San Pio V, Papa. San Pio V, eletto nel 1566, fu un Papa dedito alla cura dei poveri per i quali creò il Monte di Pietà. Dopo la vittoriosa battaglia di Lepanto, il 7 ottobre 1571, per ringraziare la Vergine istituì la festa della Beata Vergine del Rosario. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDI 30 APRILE 1996

Troppi i ruderi della vergogna. Le ordinanze del sindaco restano lettera morta, mentre si rischia di perdere i fondi regionali disponibili. Sono 52 in tutta la città, il Comune non interviene con decisione. Solo due gli interventi realizzati dopo lunghi bracci di ferro e carte bollate. Intanto le opposizioni lanciano accuse per il tempo perso.

Veleni dopo le elezioni: Più duro lo scontro Misserville-Fanelli. In crisi i già precari equilibri. Il senatore replica al sindaco: lasci stare le questioni di An.

Nuovo raid dei vandali al Ricciotti. Settima volta in tre mesi. Distrutti i documenti e rubati i registri di classe. Svastiche sui muri.

Morte in ospedale, la perizia scagiona i medici. Anagni. Solo veleni dietro i sospetti per i bambini deceduti dopo il parto.

Tre miliardi di multe non pagate. Chiesto il conto a migliaia di ciociari per contravvenzioni al Codice della strada mai saldate negli anni scorsi. Offensiva degli esattori che nel ‘95 hanno recapitato 21.270 cartelle. La città più distratta è Ceccano seguita dal capoluogo e Anagni. La metà delle infrazioni sono state rilevate dai vigili urbani dei singoli comuni.

Non mandavano i figli a scuola, denunciati cinque genitori. Ad Aquino, Ceprano e Castrocielo. I casi scoperti dai carabinieri dopo mesi di indagini.

LE PRIME PAGINE DI GIOVEDì 30 APRILE 2026

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