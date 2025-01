Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 30 gennaio 2025

Via all’indagine interna del Comune di Frosinone per capire come mai ci sia differenza nelle carte per la gestione dello Stadio del Nuoto. Nella copia del Comune c’è scritto che la manutenzione deve farla il gestore. In quelle della Stazione Appaltante c’è scritto che tocca al Comune. Il caso fatto scoppiare da Angelo Pizzutelli. Retrosi per sbrogliare la matassa in 30 giorni