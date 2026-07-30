Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 30 luglio 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 30 luglio 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 30 luglio 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

San Pietro Crisologo, vescovo di Ravenna e dottore della Chiesa. A Ravenna, che a metà dell’anno 400 è capitale dell’Impero romano d’Occidente, il vescovo Pietro è uomo di pace in mezzo a mille fermenti. I 180 sermoni giunti a noi dicono della sua fede e del suo calore di uomo di Dio. Affascina Papi e regnanti con “parole d’oro”, da cui l’appellativo “crisologo”. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDI’ 30 LUGLIO 1996

Attentato contro un ispettore. Una bomba molotov distrugge la sua auto e quella di un vicino di casa a Ferentino. Francesco Carbone lavora al carcere del capoluogo. “Ultimamente – rivela – ho subito numerose minacce“. Le indagini si concentrano sui rapporti del sottufficiale con i detenuti. “Al momento – dice – non ho alcuna idea sul mandante“.

Due progetti da fare entro settembre, poi subito da Di Pietro. Tempi stretti per Sora – Frosinone – Mare.

Salvati i 3 miliardi di finanziamento per la “spina di Sant’Antonio“. “Il finanziamento regionale per la ristrutturazione della cosiddetta “spina” è salvo. Entro la fine dell’anno verranno iniziati

65 licenziati all’ex Winchester di Anagni. Ieri la comunicazione ai sindacati.

LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI GIOVEDI’ 30 LUGLIO