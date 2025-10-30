Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 30 ottobre 2025

Sonia Federici lancia la sfida per le amministrative 2026: Fratelli d’Italia rivendica il ruolo guida del centrodestra e chiude la porta a intese last minute con Forza Italia. Il 6 novembre al via la campagna elettorale con Trancassini, Calandrini, Procaccini, Palazzo e Sambucci. Lega presente, ballottaggio nel mirino. Il candidato? Non verrà dal consiglio comunale. E Fazzone? Sorvegliato speciale.