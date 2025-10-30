Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 30 ottobre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 30 ottobre 2025.
IL SANTO DEL GIORNO
San Germano, vescovo di Capua. Ricco di famiglia, Germano dona tutti i suoi beni ai poveri e si dedica a vita ascetica. Nel 516 come vescovo di Capua viene inviato dal Papa a Costantinopoli dopo l’elezione di Giustino I. Qui riuscirà finalmente a porre fine allo scisma acaciano che da anni divideva le Chiese di Roma e d’Oriente. (Leggi qui).
I TITOLO DEI GIORNALI DI MERCOLEDI 30 OTTOBRE 2024
Tangenti, la via del silenzio. Scandalo di Ceccano, Caligiore e gli altri non rispondo al giudice in attesa del fascicolo completo. Oggi previsti nuovi interrogatori, domani il rientro di Tramontano dalla vacanza a Zanzibar.
La minicar gli dà fastidioe picchia il conducente. Troppo fumo e rumore, lo fa accostare, lo prende a pugni e lo minaccia di morte. Minorenne in ospedale, poi la denuncia. Partite le indagini sull’autista violento.
Campo Staffi, gara desertaa rischio la nuova stagione. Nessun interesse per il bando del Comune, il sindaco si appella ai gestori locali. L’opposizione attacca: «Il progetto per l’affidamento pluriennale è scomparso».
Cartelloni pubblicitari, lettera contro gli abusivi. Imprenditore scrive al prefetto Liguori: «Solo parole, ma non ci sono i controlli». Denunciato il fenomeno degli impianti che sono stati installati senza autorizzazione.
Spaccio, blitz interforze nelle piazze del centro. Polizia, carabinieri e guardia di finanza in azione nei quartieri Canceglie e Pianello. Attività di prevenzione per arginare il fenomeno dei furti in abitazione.
Leoni, voglia di riscatto. Probabilmente mister Greco riproporrà il 3-5-2 con il quale si è schierato contro la capolista Pisa. Si profila la conferma di Bracaglia a sinistra a destra Biraschi reduce di un bella prestazione.