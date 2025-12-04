Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 4 dicembre 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 4 dicembre 2025
IL SANTO DEL GIORNO
Santa Barbara, martire. Nasce a Nicomedia nel 273. Figlia di Dioscoro, si converte al cristianesimo e questo suscita l’ira del padre, che tenta di sviarla invano. Condannata, Barbara resiste miracolosamente a molte sevizie finché il padre ne diventa il carnefice e la decapita. È Patrona di Vigili del fuoco e artificieri.
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDI’ 4 DICEMBRE 2024
Stellantis, nuove tensioni al sit-in. Merci bloccate e fabbrica chiusa. La protesta dei lavoratori dell’indotto a rischio licenziamento, oggi un altro presidio.
Via Marittima, da domani si torna al doppio senso. Traffico in entrambe le direzioni tra la rotatoria e l’incrocio con via Valle Fioretta. Il sindaco Mastrangeli: “Non sarà una decisione provvisoria, ma definitiva”.
Ladri in fuga dai carabinieri, tornano e svaligiano casa. Furto beffa ad Anagni: i malviventi vengono scoperti e si nascondono, aspettano che i militari e i proprietari vanno via per mettere a segno il colpo.
Consiglio, question time e sedute solo al mattino. La presidente Di Rollo: “Con il nuovo orario più spazio agli interventi e al confronto“. Domani penultima assise del 2024: si parlerà del caos viabilità al Campus Universitario.
Vigili in divieto di sosta, la multa non è valida. Annullato un verbale con l’autovelox della polizia locale di Fontana Liri. La foto dell’auto di servizio finita sui social è stata la prova decisiva in giudizio.
Frosinone, mini ciclo di scontri salvezza. I giallazzurri, dopo il successo sul Cesena, attesi da tre sfide con dirette rivali: prima la trasferta di Cosenza, poi le gare contro Mantova e Salernitana
LE PRIME PAGINE DI MERCOLEDI’ 3 DICEMBRE 2025
