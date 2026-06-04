Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 4 giugno 2026

I primi 5 consiglieri azzurri più votati dovrebbero diventare assessori. Completeranno l’esecutivo due esponenti delle liste “Io Sìi” e “Litorale e Sviluppo fondano”. Partita aperta per la presidenza del Consiglio comunale. Il sindaco Carnevale comunque non ha fretta e aspetta il voto alle Provinciali