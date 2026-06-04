Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 4 giugno 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 4 giugno 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 4 giugno 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
San Francesco Caracciolo, sacerdote, fondatore dei Chierici Regolari Minori. Nato in una delle famiglie più in vista dell’Italia meridionale, i Caracciolo, Ascanio prenderà il nome di Francesco, in onore del Santo di Assisi, all’approvazione del nuovo Istituto. Devoto di Maria e innamorato dell’Eucaristia, si adopera per diffonderne l’Adorazione fino alla morte, nel 1608. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 4 GIUGNO 2006
«Maggioranza ritrovata, resto sindaco». Ieri pomeriggio Marzi ha ritirato le dimissioni: «Tra le priorità il via libera alle costruzioni». Frosinone, il primo cittadino anticipa la decisione e oggi seguirà i canarini nella finale play-off a Grosseto.
Confindustria, appello ai parlamentari: è tempo di fare squadra. Arnaldo Zeppieri: Gaia, Fiuggi, Ato è arrivato il momento di intervenire per evitare catastrofi.
Ospedali, piace il piano di Zotti. Accorpamento di Anagni e Alatri e post-acuti a Pontecorvo: primi sì. Asl, a metà mese il progetto di ristrutturazione ospedaliera sarà presentato in Regione.
Elezioni, annunciati due ricorsi al Tar. Voti ricevuti e non assegnati: Perna e Russo si affidano agli avvocati. A Cassino ieri la proclamazione degli eletti: Polselli dei Ds esce per far posto al leader della civica.
Tegola per i canarini: Bruno fuori. Infortunio per il terzino, che non andrà neppure in panchina. Oggi alle 16 (diretta su Rai Sport Sat) a Grosseto finale d’andata dei playoff per la serie B.