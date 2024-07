Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 4 luglio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 4 luglio 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Elisabetta del Portogallo. Elisabetta, da regina, segue la propria via verso la santità curando i poveri e mettendo pace tra le dinastie dell’Europa del 1300. Dopo la morte del marito Dionigi, va in pellegrinaggio a Santiago de Compostela dove offre la sua corona, per poi chiudersi nel monastero delle Clarisse di Coimbra. (Leggi qui).

I TITOLI DI LUNEDI 4 LUGLIO 2022

Willy, il giorno della verità. Attesa la sentenza per il delitto del giovane di Paliano. Il sindaco: «Abbiamo fiducia nella giustizia». Il parroco: «Una decisione non congrua sarebbe una ferita per la comunità».

Boschi e aree a fuoco, danni e superlavoro: l’ombra dei piromani. Mezzi aerei in azione sui monti a ridosso del Parco: fiamme vicino ad alcune case. Roghi anche ad Arpino, Monte e Serrone.

Frosinone, prime fatiche dal ritiro. Sgambata mattutina per i giallazzurri, resteranno nella città termale fino al 28. Seduta breve per evitare il caldo torrido che non sta risparmiando neanche Fiuggi

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 4 luglio 2024.

Screenshot

Screenshot