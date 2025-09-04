Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 4 settembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 4 settembre 2025.
IL SANTO DEL GIORNO
Santa Rosalia, vergine di Palermo. Patrona di Palermo, Rosalia vi nasce verso il 1130. Nobile di casato, giovanissima lascia la corte per la vita da eremita. Muore verso i 40 anni sul Montepellegrino; la sua fama diventa enorme quando, durante la peste del 1624/25, le sue spoglie portate in processione in città, guariscono i malati. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDì 4 SETTEMBRE 2024
Pestato per un corteggiamento. Ancora violenza ad Alatri, sedicenne costretto a uscire dal pub e massacrato di botte. Aveva “osato” approcciare una ragazza già impegnata. Indagini dei carabinieri.
Morte in carcere, si indaga per omicidio. Fascicolo dopo la denuncia dei familiari di Manuel Pignatelli, aveva 34 anni. Protesta in una sezione, distrutti telecamere e vetri. L’appello dei sindacati.
Rifiuti smaltiti nel bosco, imprenditore nei guai. Una ditta del capoluogo con appaltinel nord incastrata dalla Municipale. Scarti della lavorazione edile trovati anche nelle zone di Collepardo e Veroli.
Pensionato rapinato, arrestati due giovani. il fatto risale al 4 marzo, i banditi entrarono in azione alla fermata del bus. L’uomo di Ausonia venne aggredito e derubato di 200 euro e la poste pay.
«La squadra è forte, serve tempo». Il dt Angelozzi fa il punto sul mercato del Frosinone:dalla conferma di Marchizza alle nuove scommesse.