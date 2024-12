Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 5 dicembre 2024

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 5 dicembre 2024

San Saba, abate. Il carattere energico lo induce ad andare via di casa, giovane, pur di farsi monaco. Saba arriva in Terra Santa e in Palestina fonda una comunità monastica, la “laura”. È duro nella disciplina di convento ma la sua determinazione l’aiuta a combattere l’eresia monofisita. Muore nel 532. (Leggi)

I TITOLI DI MARTEDI’ 5 DICEMBRE 2023

Benessere, Frosinone sempre più giù. È all’80ma posizione: una in meno del 2022. Troppe auto e pochi servizi. Leader nei fari a Led.

Medici in sciopero, prestazioni a rischio paralisi. Oggi la mobilitazione, garantite solo le urgenze. Possono saltare anche gli interventi programmati.

“Eventi estremi, noi in prima linea”. Vigili del fuoco, ieri la festa nella caserma di via Monti Lepini per Santa Barbara, patrona del corpo. Presenti tutte le autorità. La comandante Rilievi: “Diventiamo eroi per qualche giorno, ma salviamo vite anche lontano dai riflettori con la prevenzione”.

Cartiera, nulla di fatto dal vertice in Regione. Nessun provvedimento dopo l’incontro con la proprietà, sindacati preoccupati. Cassa integrazione fino a maggio 2024: nessuna certezza della ripresa produttiva.

Automedica spostata da Isola del Liri a Sora scoppia la polemica. Una società privata subentra nella gestione del servizio per due mesi: si prevedono azioni legali dei lavoratori

Soulé, intrigo inglese. Il direttore della Juve Giuntoli in missione oltre Manica: in ballo la vendita dell’argentino a Crystal Palace o Newcastle. Mercato, si cercano innesti per difesa e attacco. Con il Toro è emergenza infortuni e squalificati: timori per Reinier e Okoli.

