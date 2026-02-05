Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 5 febbraio 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio di giovedì 5 febbraio 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio di giovedì 5 febbraio 2026

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Agata, vergine e martire a Catania. Quella di Sant’Agata è una delle più belle testimonianze di fede del terzo secolo. La Chiesa celebra la sua memoria il 5 febbraio, giorno in cui muore martire a Catania. L’impavida giovane siciliana, sottoposta ad orribili torture, dà prova di una coraggiosa fedeltà a Cristo. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI I TITOLI DI DOMENICA 5 FEBBRAIO 2006

Ricette doppie, maxi truffa alla Asl. Forum. La procura ha aperto un’inchiesta, indagano i Nas. Secondo l’accusa sottratto oltre un milione di euro. Spese per le medicine rimborsate due volte dallo Stato: tre indagati.

Allarme carovita: acqua, bus e mense troppo cari. Frosinone agli ultimi posti in Italia per il biglietto integrato a tempo, fanalino di coda nel Lazio per i costi degli acquedotti. . Il monitoraggio di “Cittadinanzattiva” evidenzia il record dei prezzi in provincia.

Angeli della neve sulle vette ciociare. Consistenza, resistenza, tipo di cristallo: grazie a questi dati gli appassionati possono sciare tranquilli. Venti uomini del Corpo Forestale curano il servizio Meteomont.

Andreotti cittadino di Cassino. Il prossimo 15 febbraio il senatore a vita Giulio Andreotti sarà cittadino onorario di Cassino. «Per ricevere questa onorificenza -ha detto l’ex sindaco Mario Alberigo e dirigente generale in pensione alle politiche comunitarie quando Andreotti era ministro degli esteri – il presidente ha scelto la data del 15 febbraio, il giorno del 62 ̊ anniversario della distruzione dell’Abbazia di Montecassino durante la Seconda Guerra Mondiale».

Frosinone, prima volta sul sintetico. Ginestra ce la fa: in campo dall’inizio. Bellè parte dalla panchina Iaconi diffidente: «Per loro è l’ultima spiaggia per restare in zona playoff».

