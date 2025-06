Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 5 giugno 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 5 giugno 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Bonifacio, vescovo e martire, apostolo della Germania. Apostolo della Germania, nel VII secolo San Bonifacio evangelizza le popolazioni oltre il Reno. La sua opera è alla base dell’organizzazione politica e sociale europea di Carlo Magno. Il Papa ne asseconda lo slancio missionario e lo consacra vescovo di Magonza. È Santo dal 1828. (Leggi)

I TITOLI DI LUNEDI’ 5 GIUGNO 2024

Cocco in cella, nuove accuse Il giallo delle imputazioni per l’ingegnere detenuto in Costa d’Avorio da due anni. Ha scontato la condanna ma gli è stata negata la libertà, la disperazione dei familiari.

Atf, Del Vecchio a Fiuggi per illustrare il suo piano. Domani l’imprenditore è atteso in città. Incontrerà il sindaco Baccarini. Martedì ci sarà una conferenza stampa. Il passaggio di quote salutato con favore.

Rifiuta un rapporto aggredito transessuale. Si è presentato in pronto soccorso con ecchimosi su tutto il corpo. Il compagno e un altro uomo sono accusati di averlo violentato.

Nuovi modelli dal 2025, dubbi sull’occupazione. Il Ceo dell’Alfa Romeo Imparato ha visitato i reparti dello stabilimento. a preoccupare i lavoratori è l’imminente scadenza degli ammortizzatori sociali.

Serie B, il valzer delle panchine. Il Frosinone ancora non decide. Per Di Francesco c’è l’ipotesi Venezia. Grosso torna da avversario allo “Stirpe”: ha firmato un biennale con il Sassuolo.

