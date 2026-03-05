Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 5 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio
IL SANTO DEL GIORNO
San Lucio I, Papa. Eletto nel 253, viene costretto all’esilio. Tornato a Roma, si oppone al rigorismo dei Novaziani che rifiutavano la riammissione nella Chiesa dei lapsi, cristiani che avevano adorato gli idoli per evitare la persecuzione. Lucio ne stabilisce il reintegro nella comunità dopo pratiche penitenziali. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDì 5 MARZO 1996
Via libera a 300 posti di lavoro. Sbloccate dall’ASI le aree per realizzare 15 nuove aziende. Previsti 60 miliardi di investimenti da parte di imprenditori locali che dal 1993 attendevano i permessi. Gli stabilimenti sorgeranno nelle zone industriali del capoluogo, di Sora e Castelliri. Ok anche all’ampliamento di cinque fabbriche.
Centralina anti smog, costata 1 miliardo e inutilizzata da anni. Provincia, Alleanza Nazionale lancia accuse.
Neonata morta, tocca i periti. Ceprano. Posti i quesiti dal giudice per scoprire la verità sul decesso.
Sotto accusa imprenditori e tecnici. Secondo i magistrati avrebbero aumentato i prezzi ottenendo finanziamenti maggiorati dallo Stato.
La Usl promette: Sora avrà la Rianimazione. Il manager Torti e l’assessore Cosentino in visita all’ospedale Santissima Trinità.
LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI GIOVEDì 5 MARZO 2026
