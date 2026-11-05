Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 5 novembre 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 5 novembre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 5 novembre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

Ss. Donnino, Teotimo e Compagni, martiri. Tutti originari di Cesarea, pagano con la vita la loro fede. Donnino è un giovane medico che finisce al rogo durante la persecuzione di Diocleziano. Per Teotimo, Filóteo e gli altri compagni il destino si compie durante i giochi del circo, dati in pasto alle belve per il divertire il popolo. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 5 NOVEMBRE 2006

Ancora sangue nel boschetto di Serena. Giovane aggredita nel luogo dove fu trovato il corpo della studentessa di Arce. Arrestato l’ex fidanzato della ragazza di Veroli. Quando è stato fermato ha picchiato anche i carabinieri.

Auto contro un albero, muore a 32 anni. L’Alfa è uscita di strada sulla Tiburtina, in Abruzzo. Inutili i soccorsi. La vittima era di Sora.

Marzi ricandidato? Gli alleati tentennano. La Margherita: «Chiedetelo a lui». Lo Sdi: «Prima occorre trovare nuovi equilibri». Il primo cittadino: «Per il momento non ne voglio parlare. Tra 15 giorni vedremo». Forza Italia: «Un’ ipotesi horror»

L’indennità della discordia. Il rischio-volo agli anestesisti è pagato 900 euro, agli infermieri 25. Sanità. Denuncia dell’Ugl sulle eccessive disparità tra il personale addetto all’elisoccorso.

Frosinone affonda il Bologna con grinta. Canarini in svantaggio, poi un guizzo di Di Nardo e una magia di Lodi. Il piccolo cannoniere si è poi infortunato ed è stato sostituito. Festa grande per i tifosi che hanno riempito lo stadio. Seconda vittoria consecutiva in quattro giorni dei giallazzurri al Comunale.

Grossi: «La Vigor Lamezia non avrà scampo». Il Cassino, privo di Carcione e Niccolini, deve vincere per continuare la serie positiva. Sulle maglie, da oggi, il nuovo sponsor: la Banca Popolare del Cassinate. Appello deL presidente Corcione ai tifosi.

LE PRIME PAGINE DI GIOVEDI’ 5 NOVEMBRE 2026