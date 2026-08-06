Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 6 agosto 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 6 agosto 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
SANT’ORMISDA, PAPA. Originario di Frosinone, diacono vedovo con un figlio che sarà anche lui Papa, Ormisda viene eletto nel 514. Il suo Pontificato viene ricordato per la riconciliazione tra le Chiese di Roma e Costantinopoli: la confessione di fede infatti porta il nome di “formula di Ormisda”. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDì 6 AGOSTO 1996
Pochi e senza mezzi contro il fuoco. Comuni sotto accusa per non avere predisposto squadre di volontari. Ettari di bosco andati in fumo in pochi giorni, turni massacranti per i pompieri e le Guardie ForestalI. Solleciti alla Provincia per istituire una task force di coordinamento degli interventi nei casi di emergenza.
Ciociaria, l’impiegato guadagna meno che in altre province. Ultimi dati Istat su stipendi e salari. Lo stipendio oscilla intorno ai 37 milioni di lire all’anno ossia cinque in meno delle retribuzioni medie italiane.
“Sindaco ti ammazzeremo“. San Giovanni incarico. Minacce all’avvocato Salvati che espulse delle ditte in odore di camorra.
Tacciono gli amici del boss. I fiancheggiatori di Vincenzo Buccafusca in silenzio davanti al giudice. Il proprietario del villino di Fontana Liri che ospitava i mafiosi: “Chi mi chiese la casa era un inquilino modello“. Resta da chiarire a quale vertice dovesse partecipare Don Cecé. Per i carabinieri stava per svolgersi un summit per il mercato della droga.
Reparto di psichiatria verso la chiusura, proteste contro la USL. Cassino. S.O.S. della Uil alla regione. Il reparto sarà trasferito a Pontecorvo. Disagi per decine di utenti.
Le ruspe dell’Alta Velocità scoprono un’antica villa romana. Ceccano. Secondo il sindaco Cerroni potrebbe trattarsi di una delle abitazioni dell’imperatore Marco Aurelio. Il ritrovamento è avvenuto in località Lecce. Individuato un salone lungo 23 metri. Le ricerche continuano.
LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI GIOVEDì 6 AGOSTO 2026
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