L’altro giorno l’azienda ha annunciato la sospensione di Lastratura, Verniciatura, Montaggio e reparti collegati per la seconda metà di agosto, ancora una volta per mancanza di ordini sui modelli premium prodotti a Piedimonte San Germano. Mentre tutta l’attenzione resta puntata sull’autunno e sull’annuncio dei nuovi modelli Maserati, il segretario generale della Uilm-Uil di Frosinone, Gennaro D’Avino, traccia il punto sulla situazione dello stabilimento e dell’indotto.