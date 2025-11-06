Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 6 novembre 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 6 novembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 6 novembre 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

San Leonardo, eremita. Leonardo nasce a Limoges all’alba del VI secolo. Come tutti i nobili dovrebbe arruolarsi ma affianca l’arcivescovo di Reims adoperandosi per liberare centinaia di prigionieri delle guerre. Eremita, ottiene dal re Clodoveo di erigere un monastero, tappa del Cammino di Santiago. (Leggi tutto)

I TITOLI DEI GIORNALI DI LUNEDI’ 6 NOVEMBRE 1995

Alta velocità, esperti al lavoro. Una commissione dovrà verificare se i progetti tengono conto delle realtà esistenti e a quando risalgono. L’assessore regionale Hermanin mantiene il blocco dei cantieri. Le mappe su cui ci si è basati per disegnare la linea risalirebbero agli anni 30. Intanto i comunisti e i verdi proseguono nella protesta.

Sono centinaia le vittime del giro di usura. A Cisterna di Latina indagini dopo gli arresti. Su un’agenda nomi, importi e scadenze dei debitori.

Stop del Consiglio di Stato al palazzo dei congressi. Che ne sarà del palacongressi da realizzare a Fiuggi con il contributo regionale ora che il consiglio di Stato, contrariamente a quanto ha fatto il Tar di Latina (il quale aveva dato ragione al Comune), ha sospeso la delibera con cui veniva affidato l’incarico all’architetto spagnolo Santiago Calatrava?

“Qui non si può vivere“. A Gaeta protestano gli abitanti del quartiere.

Cassino, il sindaco scrive al Ministero per avere una lotteria nazionale. Soffocata da un mare di debiti per espropri mai pagati, Cassino si affida alla lotteria.



