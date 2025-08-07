Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 7 agosto 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 7 agosto 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 7 agosto 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Sisto II, Papa. Costruttore di pace che riaccoglie gli eretici pentiti senza ribattezzarli e revoca la scomunica per chi li ribattezza, Sisto II viene ucciso nel 258 dopo appena 11 mesi di pontificato sotto le persecuzioni anticristiane di Valeriano, mentre è intento a insegnare a 6 diaconi. (Leggi Tutto…)

I TITOLI DI MERCOLEDì 7 AGOSTO 2024

«Aggredito, mi sono difeso». Il marocchino di 34 anni arrestato per l’omicidio del connazionale respinge le accuseI carabinieri a caccia dell’arma del delitto in via San Giovanni Battista a Pontecorvo.

Asl: «Cosa abbiamo fatto». In rete operazioni e visite. Sette report sul sito aziendale tra dimissioni, ambulatori e assistenza domiciliare. A Cassino il maggior numero di interventi. Pulvirenti: «Giusto far conoscere i dati».

Insospettabili utilizzati nella “rotta” della droga. L’arresto di un giovane con 30 chili tra cocaina e hashish ha svelato il sistema. Incensurato e di buona famiglia: indagine su un gruppo criminale.

Convento San Francesco:i tesori dimenticati. Contesa tra Frati e Comune`Servono manutenzione e un piano di recupero per il costante utilizzo. Tra i ricordi del Santo di Assisi ancheun pezzo di tavola usata come cuscino.

Parigi, è il giorno di Fanali. Olimpiadi, oggi il debutto sul green della campionessa nata ad Alatri e cresciuta a Fiuggi. Gara in diretta al circoloL

