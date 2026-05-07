Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 7 maggio 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 7 maggio 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 7 maggio 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

Santa Flavia Domitilla, martire romana. Vissuta tra il I e il II secolo, Flavia Domitilla è nipote di Vespasiano e moglie del console romano Flavio Clemente, al quale dà sette figli. Convertita al cristianesimo, viene perciò accusata di “ateismo”, secondo l’uso dell’epoca, e deportata sull’isola di Ponza dove subirà un lungo martirio. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDI’ 7 MAGGIO 1996

Carne locale, una vera truffa. Sandro di Ferentino ha visto esposta in alcune macellerie merce estera spacciata per prodotto del posto. Sconcertanti e gravi dichiarazioni al nostro giornale di un allevatore. In alcuni casi ha trovato le sue bolle di accompagnamento esposte in vetrina accanto a merce comprata chissà dove.

Comune, sanità e urbanistica entro maggio due nuovi assessori. Il sindaco pronto al rimpasto. Murchio dovrebbe sostituire Scaccia, un esterno al posto di Chiappini.

Anagni, un brutto ricordo della porno spia. L’attrice Immacolata Gargiulo al centro di uno scontro per spettacoli bluff.

Ceprano, l’Iricav versa 8 miliardi al Comune. Ieri mattina positiva conclusione delle trattative, che ora dovranno essere ratificate dal consiglio. Accordo per compensare la città dei disagi del passaggio del supertreno. In base alle intese verranno realizzate le reti del gas, dell’acqua e delle fogne. Verrà anche ristrutturata una chiesa.

Pontecorvo, sogna di vincere e gratta 100 milioni. Singolare avventura di un camionista sulla A1 nell’autogrill Casilina est. All’alba di ieri è entrato nel bar e a colpo sicuro acquistato un biglietto.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI GIOVEDI’ 7 MAGGIO 2026