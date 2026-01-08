Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 8 gennaio 2026

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 8 gennaio 2026.

*

*

IL SANTO DEL GIORNO

San Lorenzo Giustiniani, patriarca di Venezia. Primo patriarca di Venezia dal 1451, Lorenzo è grande riformatore della Chiesa, non con le prediche ma con la penna e soprattutto con l’esempio. Lui, nobile di nascita, non esita a chiedere l’elemosina con saio e bisaccia: la chiama “vittoria su se stessi”. È canonizzato da Alessandro VIII nel 1690. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI I TITOLI DI LUNEDI 8 GENNAIO 1996

Tesoro della Civita al banco dei pegni. I carabinieri ritrovano a Roma le corone e le collane donate alla Madonna. Itri. Svolta nelle indagini: dopo l’interrogatorio trovata la traccia che ha permesso di recuperare gli oggetti preziosi.

Novemila miliardi nelle casse forti sociali. In aumento i risparmi delle famiglie nelle banche e alla posta: ogni nucleo in media ha 53 milioni depositati. In maggioranza la preferenza va ai Buoni Postali Fruttiferi. La provincia di Frosinone e sesta in Italia per depositi alle poste.

Ancora senza funerale per la lite su chi deve portare la bara. Frosinone. Da 15 giorni la salma di una donna indigente parcheggiata all’obitorio dell’ospedale. Oggi il Segretario comunale tenterà di risolvere lo scontro tra le due imprese funebri che nel capoluogo hanno in appalto le onoranze.

Frosinone ha un buon Pastore. L’attaccante trova il goal che conferma i canarini a un passo dalla vetta. Calcio. Battuto 1-0 il Benevento al termine di 90 combattutissimi minuti su un terreno zuppo d’acqua.

LE PRIME PAGINE DI GIOVEDì 8 GENNAIO 2026

