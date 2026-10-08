Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 8 ottobre 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 8 ottobre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 8 ottobre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

Santa Pelagia, vergine e martire di Antiochia. Era una donna cristiana originaria di Antiochia, in Siria. Secondo alcune fonti era una quindicenne martire sotto la persecuzione di Diocleziano; secondo il racconto di San Giovanni Crisostomo, invece, era una ballerina convertita dalla predicazione del vescovo Nonno. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 8 OTTOBRE 2006

Droga nelle palle da tennis: 9 arresti. Spacciavano tra Pontecorvo, Ceprano, Pico e San Giovanni Incarico. L’inchiesta dei carabinieri è iniziata dopo l’overdose di Fabio Renzi.

Belli assolto definitivamente: «Ma la mia vita è cambiata». Il delitto di Serena Mollicone, la ragazza diciottenne misteriosamente scomparsa da Arce, in provincia di Frosinone, il 1 giugno 2001 e ritrovata morta due giorni dopo, resta senza un colpevole, almeno per ora. La Prima sezione penale della Cassazione ha infatti definitivamente assolto Carmine Belli, il carrozziere di Arce che era stato indagato.

I funerali di Edoardo. Il bambino schiacciato dall’auto davanti casa: Paliano si stringe intorno alla famiglia del piccolo. La madre in chiesa con l’orsacchiotto del bimbo

Chef, i migliori in Ciociaria. Tassa sempre primo, sale La Torre, poi Miele e Neglia. La classifica dei ristoranti del Gambero Rosso nella top regionale 5 i locali citati in provincia

Frosinone, Castillo non basta. L’Ascoli vince per 2 a 1 l’amichevole giocata al Comunale. Il furetto Di Nardo regala emozioni e colpi da cineteca. Gli manca solo il gol.

LE PRIME PAGINE DI GIOVEDI’ 8 OTTOBRE 2026