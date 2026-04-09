Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 9 aprile 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 9 aprile 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 9 aprile 2026.

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IL SANTO DEL GIORNO

San Liborio, vescovo di Le Mans. Quarto vescovo di Le Mans, eletto nel 348, Liborio regge la diocesi per 49 anni. Ordina 217 sacerdoti e 186 diaconi e si dedica a opere di carità verso gli ultimi. Gli sono attribuite guarigioni di malati affetti da calcoli renali, per cui è spesso raffigurato con delle piccole pietre. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDI’ 9 APRILE 1996

Il ciociaro riscoprì la campagna. In calo i viaggi all’estero, tornano di moda le vacanze agrituristiche. Nelle agenzie crollo delle prenotazioni. “Ho dovuto mandare in ferie gli autisti”, lamenta Giuseppe Magni di Cassino. Torna a tirare anche la crociera sul Nilo. In molti però hanno preferito non allontanarsi durante le feste di Pasqua e rinviare la partenza a dopo le elezioni.

La Usl non paga, gli ispettori bloccano i controlli. Sospese le verifiche sui posti di lavoro. I tecnici costretti a girare da tempo con le proprie auto protestano dopo svariati solleciti.

Prigioniero della guerra in Liberia. Originario di Cassino, Stefano Pellegrino di Mediobanca è uno degli 11 italiani nel caos di Monrovia. Ore di angoscia per la sua famiglia. Il funzionario ha telefonato l’altra notte per tranquillizzare i genitori.

Con l’auto fuoristrada, muore giovane studente. A Pontecorvo dopo il pranzo di Pasqua, Fabio R Vito di 22 anni residente in via leccese e morto in un incidente proprio dopo il tradizionale pranzo estivo.

Massacra la moglie e si uccide. La ridotta in fin di vita a martellate, poi si è gettato nel vuoto. La tragedia è avvenuta a Roma, protagonista un ex camionista di 66 anni. Giuseppe Natalino Graziani soffriva di gravi turbi ed era in cura da un psichiatra.

Personale nelle strutture di partito. Il ministero boccia i fondi per i gruppi consiliari. Cantonieri costretti a tornare alle loro mansioni.

LE PRIME PAGINE DI GIOVEDI’ 9 APRILE 2026

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