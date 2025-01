Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 9 gennaio 2025

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 9 gennaio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Andrea Corsini, carmelitano, vescovo di Fiesole. Di nobile famiglia fiorentina (1301-1373), superiore provinciale dell’Ordine carmelitano e poi vescovo di Fiesole, restaura i conventi devastati dalla peste, aiuta i poveri e compie opera di pacificazione tra i battaglieri comuni dell’epoca, pagando il suo impegno anche con il carcere. (Leggi)

I TITOLI DI LUNEDI’ 9 GENNAIO 1995

Non è morta annegata. Forse la droga causa del decesso. Fermati amico e marito. a Latina l’autopsia conferma che Valeria è stata gettata nel canale già priva di Vita. L’incidente a Rio Martino con l’auto rubata sarebbe stato simulato da un amico da tempo della donna, madre di due bambini.

Ore contate per l’aggressore di Kaccia. A Latina terzo episodio di razzismo in appena una settimana: scatenate le bande di naziskin. Il verde Di Mambro: “Finestra dà le epistole ai vigili“. Lettera aperta di D’Achille: “Attenti razzisti, domani potreste essere voi gli immigrati”.

A rischio la Valle del Liri. Allarme alluvioni in Ciociaria per tutti i centri lungo il fiume. Sotto accusa l’assenza di adeguate opere di manutenzione e l’eccessiva cementificazione delle sponde. Il maggior pericolo secondo gli esperti lo corre il Comune di Isola del LIri per le basse quote del suo territorio e il pericolo del fiume in città.

Formia, percorso a ritroso nei secoli. Inaugurata l’area archeologica dell’antica cattedrale di Sant’Erasmo dopo 25 anni di studi e ricerche. Aperti per la prima volta al pubblico i locali sotterranei. La benedizione dell’arcivescovo all’archivio storico. Una guida redatta da esperti.

Aziende fantasma, 14 a giudizio. A Cassino diversi miliardi spariti con la complicità delle banche. Mercoledì il giudice delle indagini preliminari esaminerà la posizione di ex amministratori di società e di ex direttori di istituti di credito.

