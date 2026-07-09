Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 9 luglio 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 9 luglio 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 9 luglio 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SANTI AGOSTINO ZHAO RONG, SACERDOTE E COMPAGNI, MARTIRI CINESI. Morto a Sichuan in un giorno imprecisato di primavera del 1815, Agostino è il primo sacerdote cinese di cui viene attestato il martirio, Per volere di Giovanni Paolo II è venerato in un gruppo di 120, martiri in Cina tra il 1648 e il 1930, e canonizzato durante il Giubileo del 2000. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDì 9 LUGLIO 1996

Abbandona il figlio, ritrovata. L’albanese fuggita dopo il parto, denunciata insieme ai complici. La polizia sospetta che la donna abbia lasciato il bimbo in ospedale per impedire che una volta a casa venisse venduto. La mamma si era rifugiata nelle campagne di Supino.

Videocolor in vendita, le assicurazioni non placano le paure. Futuro incerto per 2300 dipendenti. L’amministratore delegato Ferri: “Allarmismo troppo esagerato“.

Falsari braccati dai carabinieri. Prima la scoperta di una stamperia a Supino ora l’arresto di due spacciatori. Le piste seguite dagli investigatori portano in Sicilia e nel napoletano.

Sangue sui binari, tragica fatalità. Il braccio del carrello troppo sbilanciato, la causa dell’incidente di Arce. Aperta un’inchiesta sulla morte del ferroviere Antonio Tasciotti. Impossibile interrogare i testimoni ancora sotto shock. Quello di domenica notte è stato il terzo infortunio mortale accaduto in tre anni nel compartimento di Cassino.

L’olio di oliva biologico boicottato dal mercato, agricoltori in difficoltà. Cervaro. A rischio un progetto pilota.

Nozze con rissa tra Romeo e Giulietta. I genitori di lui non vogliono, dopo la scazzottata la nuora denuncia i suoceri. Amore difficile tra Piglio e Paliano.

Il Giubileo parte da Cassino. Il presidente Scalfaro all’abbazia benedettina e all’Università. La visita del capo dello Stato per inaugurare la mostra che apre i grandi progetti culturali per il 2000. È il secondo incontro in due anni del presidente con la Ciociaria le. Le speranze e i programmi di una zona molto colpita dalla crisi.

LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI GIOVEDì 9 LUGLIO 2026

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