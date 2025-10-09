Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 9 ottobre 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 9 ottobre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 9 ottobre 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

Ss. Dionigi, vescovo, e compagni, martiri di Parigi. Nel III secolo Dionigi è il primo vescovo di Parigi: a lui è dedicata l’Abbazia di Saint Denis. Inviato a evangelizzare la Gallia assieme al diacono Rustico e al presbitero Eleuterio, questi due vengono decapitati. Il vescovo riporta a Parigi le loro teste prima di essere martirizzato a sua volta. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI LUNEDI’ 9 OTTOBRE 1995

Weekend di sangue sulle strade. Sperlonga. Frontale sulla Flacca muore un uomo di Terracina, ferite le figlie, gravissimo un nipotino. Altro mortale a Gaeta: ciclomotore investito da una regata.

Castrocielo sogna di imitare Fiuggi con l’acqua Diana. Un progetto per sfruttare la fonte. L’obiettivo del Comune e di creare una società con i privati.

Quell’addio nel silenzio. A Latina i funerali di Silvano Dionigi, ucciso con un colpo alla testa. Oltre 300 persone hanno partecipato al rito funebre nella chiesa di tre ponti.

Giro di dollari falsi tra Latina ed Edil Vietnam. In azione Squadra mobile e Criminal Pol. L’operazione ha permesso di individuare 16 persone. Contrattate partite miliardarie.



