Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 5 agosto 2024

Dedicazione della basilica di Santa Maria Maggiore. Secondo la tradizione, la notte del 4 agosto 352 un giovane ricco patrizio romano, Giovanni, ebbe in sogno l’apparizione della Vergine che chiese espressamente l’edificazione di una basilica nel luogo in cui – l’alba successiva – avrebbe trovato neve fresca. Si trattava del Colle Esquilino. (Leggi qui).

I TITOLI DI VENERDI 5 AGOSTO 2022

La vendetta sessuale dell’ex. Lei lo lascia, lui diffonde sul web i video hot con la donna. Chiuse le indagini nei confronti di un 45enne: è accusato anche di aver incaricato un altro per incendiare l’auto della 43enne.

Valle del Sacco, no alla riperimetrazione. Il Ministero boccia la richiesta avanzata dalla Regione Lazio dopo il caso Catalent. «Non ci sono i presupposti per avviare il procedimento, mancano i requisiti».

Rogo nell’area attrezzata: distrutta Fontana del Gatto. Completamente incenerita la tabellonistica informativa e tutti gli arredamenti che c’erano nel frequentato punto naturalistico nella zona Pedemontana.

«Possiamo lottare contro le big». Mercato e campionato, il direttore Angelozzi fa il punto della situazione: «Squadra finora allestita al 90 per cento». Il dirigente: «Abbiamo in uscita Ciano, Gori e Parzyszek: se andranno via, a quel punto servirà qualche altro innesto».

