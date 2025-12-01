Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 1 dicembre 2025

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 1 dicembre 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Eligio, vescovo di Noyon. Sant’Eligio, che si festeggia il 1° dicembre, è il patrono degli orefici e, per estensione, dei fabbri ferrai, degli operai metallurgici, dei ferramenta, dei fabbri, dei cavalli e, quindi, dei coltivatori, dei carrettieri, dei meccanici e dei garagisti. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI DOMENICA 1 DICEMBRE 2024

Morta al funerale del marito. Sonia Zattini, 63 anni, non ha retto al dolore al momento dell’arrivo del feretro in chiesa. Inutili i soccorsi. Cristino Trapani, 64 anni, era deceduto in Albania dov’era detenuto.

Disservizi per i pendolari, intervento della Regione. L’assessore Ghera convoca i vertici di Trenitalia e Rfi: «Vogliamo capire». Il comitato: «A noi incontri sempre negati, ora basta con i disagi quotidiani».

Indotto, addio Trasnova: licenziati 120 lavoratori. Stellantis non rinnova la commessa, internalizzata la movimentazione mezzi. Con gli addetti alle pulizie della De Vizia sono 150 gli operai che andranno a casa.

Ladri acrobati scatenati, ripulite dieci abitazioni. Episodi a Sora, Isola del Liri, Anagni: trafugati ori e contanti: l’ira dei cittadini. A Cassino rubate banconote dalla cassa del ristorante in centro “La Vecchia Pesa”.

«Lottiamo per vincere». Alle 15 allo Stirpe la squadra di Leandro Greco affronta il Cesena. Sarà il 3-5-2: Biraschi, Monterisi e Bracaglia davanti a Cerofolini. I romagnoli sono in quarta posizione in classifica: 22 punti e 23 gol messi a segno: è il secondo attacco del campionato

LE PRIME PAGINE DI LUNEDI’ 1 DICEMBRE 2025

