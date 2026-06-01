Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 1 giugno 2026

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 1 giugno 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 1 giugno 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

San Giustino, filosofo e martire. Il ragionamento umano per comprendere il divino. Molti nella Chiesa sono stati i Santi che hanno imboccato questa strada per cercare di penetrare l’esistenza di Dio: tra i primi, San Giustino, morto martire nel 165 e celebrato il primo giugno di ogni anno. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDI’ 1 GIUGNO 2006

Marzi alla Cdl: «Governiamo insieme». A Frosinone il primo cittadino non ritira le dimissioni ma scrive una lettera di pacificazione a tutti i capigruppo. Propone un patto di fine legislatura. Udc contraria, An e Fi possibiliste.

“Scittarelli 2”, ecco la lista dei probabili assessori. Tre posti in giunta per FI, due ciascuno ad An e alle due liste civiche, uno all’Udc.

«Grandi opere, sarà l’anno della svolta». L’assessore Giaccari annuncia l’apertura a giorni del cantiere per l’ascensore inclinato. La prossima settimana inizieranno anche i lavori per ampliare il ponte di via Ciamarra.

.Vertice in Regione per salvare le Terme. A Fiuggi buco di 5 milioni di euro. Allarme della Cgil per “Gaia”: nel 2005 perdite per 47 milioni.

Trasferimento di agenti bloccato dal prefetto, la Cgil: «Legge violata, intervenga il Viminale». «Un atto gravissimo di ingerenza». Così il Silp Cgil (sindacato di polizia) di Frosinone ha commentato il recente scontro intercorso tra il Prefetto ed il Questore in merito ad alcuni trasferimenti di personale. La ricollocazione di due poliziotti dal centralino della Prefettura al settore operativo della Questura, rischia di incrinare i rapporti tra i due organismi e ha già prodotto una spaccatura tra i diversi sindacati di polizia.

Punte a digiuno? Sì, ma si sacrificano. Il tecnico Iaconi: «Ginestra e Mastronunzio preziosi in fase difensiva». Attesa per la finale di andata dei play off. Contro il Grosseto tre ex: Maggiolini, Bellè e Perra che promette: «In Toscana ipotecheremo la serie B».

LE PRIME PAGINE DI LUNEDI’ 1 GIUGNO 2026